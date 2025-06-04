La Ferrari 12cilindri, La Ferrari 12cilindri Spider Et La F80 Remportent Le Red Dot 2025 : Best Of The Best Award

Maranello 04 juin 2025

Ferrari a reçu la plus haute distinction en matière de design de la part de l'association allemande Red Dot Award. La F80, la Ferrari 12Cilindri et la Ferrari 12Cilindri Spider ont toutes reçu le Red Dot : Best of the Best dans la catégorie Design produit.

Le prix Red Dot, l'un des principaux prix de design industriel, récompense l'innovation et l'excellence dans l'industrie. Célébrant sa 71e année, la cérémonie de remise des prix se tiendra le 8 juillet 2025 à Essen, en Allemagne.

Au cours des 11 dernières années, Ferrari a remporté 32 Red Dot Awards : aucun autre constructeur automobile n'a obtenu de résultats comparables depuis l'inauguration du prix en 1955. Depuis 2015, le jury a décerné à Ferrari pas moins de 13 Red Dot : Best of the Best.

Ces prix soulignent le travail exceptionnel du centre de style Ferrari dirigé par Flavio Manzoni, qui se concentre sur la création de voitures innovantes qui perpétuent l'héritage de Ferrari et représentent l'équilibre idéal entre la forme et la fonction.





FERRARI 12CILINDRI

FERRARI 12CILINDRI SPIDER

La Ferrari 12Cilindri et la Ferrari 12Cilindri Spider s'inspirent des Ferrari GT des années 50 et 60 et incarnent pleinement la mission de la Ferrari biplace à moteur V12 avant dans un mélange d'élégance, de polyvalence et de performance. Elles représentent la dernière évolution de cette lignée, transmettant un héritage unique et l'élevant à de nouvelles normes de performance, de confort et de design. Les formes expriment la sportivité, la classe et la sobriété : des lignes simples et harmonieuses intègrent des innovations telles que l'aérodynamique active intégrée pour garantir des performances inégalées, le capot à charnière avant qui met en valeur le compartiment moteur, et des éléments de design classiques, comme la double sortie d'échappement typique de la Ferrari 12Cilindri. Dans le cas de la Ferrari 12Cilindri Spider, le très apprécié toit rigide rétractable (RHT) permet à la voiture de passer en configuration plein air en seulement 14 secondes, même en roulant à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h.

F80

La F80 est la sixième supercar de Maranello. Le châssis en fibre de carbone abrite un moteur hybride qui délivre 1200 cv, dont 900 proviennent du V6 dérivé de la 499P, qui a remporté deux victoires consécutives aux 24 Heures du Mans en 2023 et 2024. Le V6 de trois litres, connu en interne sous le nom de F163CF, augmente le niveau de puissance spécifique à 300 cv/l. Les 300 cv restants sont produits par le système hybride 800 V avec un essieu avant électrique (e-4WD) et un moteur électrique arrière (MGU-K). Le transfert technologique de la Formule 1 introduit les turbos électriques (MGU-H), qui génèrent de l'énergie à partir de l'excédent d'énergie cinétique provenant de la rotation des turbines et éliminent le décalage du turbo. Conçue pour des performances maximales, la voiture produit 1050 kg d’appui à 250 km/h. À l'arrière se trouve un aileron actif qui s'ajuste continuellement en hauteur et en incidence. La suspension active, dont les bras supérieurs sont fabriqués à l'aide de la technologie de fabrication additive 3D en métal, améliore considérablement la tenue de route, en particulier sur circuit. L'optimisation de la puissance enregistre les données de la piste et fournit un surcroît de puissance dans les zones nécessaires pour réduire les temps au tour. Le cockpit « 1+ » est asymétrique : son effet monoplace est axé sur le confort du conducteur, même si la F80 est homologuée pour deux personnes. La F80 est limitée à 799 exemplaires et sera produite jusqu'en 2027, année où l'entreprise fêtera ses 80 ans.