LA FERRARI 12CILINDRI ET LA 12CILINDRI SPIDER REMPORTENT L'IF DESIGN GOLD AWARD

28 avril 2025

Les voitures V12 à moteur central avant du cheval cabré ont remporté le prestigieux IF Design Gold Award

La cérémonie de remise des prix a eu lieu aujourd'hui à Berlin

La F80 a également reçu l'iF Design Award décerné par l'iF International Forum Design GmbH.

La Ferrari 12Cilindri et la Ferrari 12Cilindri Spider sont parmi les seules voitures à avoir reçu l'un des 75 prestigieux Gold Awards des iF Design Awards 2025. Les juges ont souligné « l'utilisation ingénieuse d'éléments graphiques qui enveloppent les surfaces 3D » des voitures, ainsi que leur « forme à la fois excitante et rassurante ».

Ferrari a également reçu un iF Design Award pour la F80. Ces récompenses soulignent une fois de plus la quête incessante du Centre de design Ferrari, dirigé par Flavio Manzoni, pour trouver des solutions de design de pointe qui améliorent les modèles du cheval cabré sans jamais compromettre la synergie absolue entre la fonctionnalité et l'esthétique.

La cérémonie de remise des prix de l'édition 2025 de l'iF Design Award, l'une des récompenses les plus convoitées au monde en matière de design, s'est tenue aujourd'hui à Berlin. Fondé en 1953 par l'iF International Forum Design GmbH, le concours permet aux juges d'évaluer plus de 10 500 produits et projets provenant d'environ 70 pays.

Le jury international a fait l'éloge du design en déclarant : "Ferrari est la quintessence du luxe. Les Ferrari ont toujours représenté l'expression maximale de l'automobile, et la 12Cilindri ne fait pas exception. Ce design rappelle les Ferrari des années 1950 et 1960 tout en étant indéniablement moderne, de son aérodynamisme de pointe à son utilisation ingénieuse d'éléments graphiques qui enveloppent ses surfaces en 3D. Une fois de plus, Ferrari a réussi, comme par magie, à créer une forme à la fois excitante et rassurante".