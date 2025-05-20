INAUGURATION DE LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DES SHOWROOMS FERRARI

Rome 20 mai 2025

Ferrari a inauguré aujourd'hui à Rome, en présence de la presse, la première concession qui reflète la nouvelle identité de l'entreprise. Le showroom, situé Via Pinciana 65 à Rome, est géré par Samocar, concessionnaire officiel depuis 1957 et point de référence pour les passionnés de Ferrari dans le centre de l'Italie.

L'inauguration, en présence d'Enrico Galliera (Chief Marketing & Commercial Officer de Ferrari) et de Giovanni Malagò (Dealer Principal de Samocar), marque le début mondial de la nouvelle identité corporative de Ferrari pour ses salles d'exposition, conçue pour élever l'expérience des visiteurs et rendre les espaces de concession encore plus alignés sur l'ADN et les valeurs de la marque. À cette fin, la création d'espaces physiques qui incarnent le dévouement de Ferrari à l'excellence est essentielle pour que les salles d'exposition de Maranello affichent une identité coordonnée, améliorant ainsi l'expérience des passionnés et des clients.

Ferrari considère les concessions comme un point de rencontre à 360° pour la communauté Ferraristi, offrant un environnement où les visiteurs sont enveloppés par la passion de Ferrari pour la performance, la technologie et l'artisanat de luxe. Le nouveau concept vise à exprimer l'élégance intemporelle tout en embrassant la modernité.

Le nouveau concept de concession Ferrari a été redéfini sur la base de trois piliers stratégiques :

Unicité : la concession devient un espace qui incarne l'essence de Ferrari à travers ses valeurs fondamentales : la performance, l'innovation, le design et l'artisanat. Les différentes zones, dédiées à la marque Ferrari, au patrimoine et à la communauté, créent un environnement accueillant où les visiteurs peuvent explorer les caractéristiques uniques de chaque voiture, entrer en contact avec la communauté Ferrari et faire l'expérience de l'expertise inégalée de Ferrari dans le monde de la course.

Appartenance : le showroom met l'accent sur l'importance des relations personnelles. En son cœur, la Piazza crée un environnement accueillant et dynamique, plaçant les visiteurs au centre de chaque interaction.

: le showroom met l'accent sur l'importance des relations personnelles. En son cœur, la Piazza crée un environnement accueillant et dynamique, plaçant les visiteurs au centre de chaque interaction. Interaction entre les éléments physiques et numériques : la technologie permet de personnaliser davantage l'expérience tout en maintenant la place centrale de l'élément humain. Des dispositifs de configuration personnalisés créent des interactions uniques, assurant un mélange harmonieux entre le numérique et le physique qui soutient l'expérience du visiteur.





Principes de conception

Au cœur du design de chaque nouveau showroom Ferrari se trouve l'âme italienne incarnée par l'arche d'entrée qui rappelle les portiques traditionnels de l'architecture italienne. C'est le premier point d'accueil pour les visiteurs, qui sont reçus dans un espace intemporel et moderne, représentant parfaitement deux des valeurs fondamentales de la marque : la tradition et l'innovation.

La centralité de la personne est encore soulignée par l'espace de rencontre central du showroom, de forme circulaire, appelé Piazza, à l'image des places animées des villes italiennes. Les visiteurs, loin d'être de simples spectateurs, deviennent les protagonistes d'une expérience partagée, favorisant les liens et le sentiment d'appartenance. La Piazza est un centre d'interaction où les membres de la famille Ferrari peuvent se réunir, partager des moments importants liés à Ferrari, explorer et s'immerger dans le monde de la marque.

Les matériaux de haute qualité, l'attention portée aux détails et les expositions soigneusement sélectionnées reflètent les caractéristiques des voitures Ferrari, tandis que des éléments de design subtils évoquent les concepts de vitesse, de précision et d'innovation. La technologie de pointe s'intègre parfaitement dans les espaces, permettant aux visiteurs d'interagir avec les voitures de manière dynamique et attrayante.

Les éléments de conception - lignes fluides et épurées, formes sinueuses et audacieuses - rappellent les caractéristiques stylistiques des voitures de sport de Ferrari, tandis que les caractéristiques innovantes de la salle d'exposition la projettent dans l'avenir. Cette interaction entre passé et modernité crée un espace qui, en plus d'exposer des voitures, raconte l'histoire d'une marque engagée dans la recherche constante de l'excellence et la redéfinition des limites du possible.

A PROPOS DE FERRARI

Ferrari est l'une des plus grandes marques de luxe au monde, englobant la course automobile, les voitures de sport et le Lifestyle. Dans chacun de ces trois domaines, le cheval cabré est un symbole d'exclusivité, d'innovation et de performance de pointe. L'héritage et la renommée mondiale de la marque sont étroitement associés à son écurie de Formule 1, la Scuderia Ferrari, la plus performante de l'histoire de ce sport. Depuis le premier championnat du monde en 1950, la Scuderia Ferrari a remporté 16 titres de constructeurs et 15 titres de pilotes. Depuis son siège de Maranello, en Italie, Ferrari conçoit, développe et produit certaines des voitures de sport de luxe les plus emblématiques et les plus reconnaissables au monde, vendues sur plus de 60 marchés dans le monde entier. Pour ce qui est du Lifestyle, Ferrari conçoit et crée une sélection de produits de luxe personnels, d'objets de collection et d'expériences qui incarnent le style et la passion de la marque.

A PROPOS DE SAMOCAR

Samocar est un concessionnaire officiel Ferrari depuis 1957, fondé à Rome, à l'origine sous le nom de Vincenzo Malagò & Co, par Cav. Vincenzo Malagò et sa famille. Depuis plus de 60 ans, elle est synonyme d'excellence dans le secteur de l'automobile de luxe. Aujourd'hui, Samocar est présente à Rome - Via Pinciana et Via Smerillo, qui est le siège opérationnel du groupe depuis 2004 - ainsi qu'à Prato et à Naples. C'est un point de référence pour les clients Ferrari du Latium, de la Toscane, de la Campanie et de la Sardaigne, qui offre des services de vente, d'assistance après-vente, d'entretien et de réparation. Partenaire stratégique historique de l'expansion de Ferrari dans le centre de l'Italie, Samocar continue à promouvoir les valeurs d'exclusivité, de tradition et d'excellence qui ont toujours distingué la marque.



