Première étape à Portimão pour le Passione Ferrari Club Challenge

Après l’étape spéciale de fin février au Driving Centre Lapland Ice Driving, le Passione Ferrari Club Challenge ouvre officiellement la saison 2022 sur la piste de Portimão, l'un des meilleurs et des plus modernes circuits de course du monde.

De nombreux participants venus de toute l'Europe se sont réunis sur la côte sud du Portugal pour mettre à l’épreuve leurs aptitudes au volant de leur Ferrari 488 Challenge et 488 Challenge EVO en défiant le chronomètre pour réaliser le meilleur temps au tour

Une journée sur circuit pleine d'adrénaline qui a permis aux 36 pilotes de s'amuser et d'améliorer leurs performances de conduite mais aussi de découvrir les traditions locales avec une séance privée de peinture de "Azulejos”, les carreaux de décoration caractéristiques de l'architecture portugaise.

Après l'étape de Portimão, le Passione Ferrari Club Challenge se déplacera en France pour la deuxième manche de la saison qui aura lieu le 12 mai sur le circuit Paul Ricard du Castellet.



Découvrez les autres événements du Club Challenge pour 2022 >