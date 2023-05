FERRARI PUROSANGUE ET LE CENTRE DE STYLE FERRARI, RECOMPENSES AU CAR DESIGN AWARD 2023

Le Ferrari Purosangue s’est imposé dans la catégorie Production Cars du prestigieux Car Design Award, institué en 1984 sur initiative de la fameuse revue italienne Auto&Design. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée hier à l’ADI Design Museum de Milan, dans le cadre de la semaine du design de Milan.

Le Car Design Award s’adresse aux projets qui ont le plus contribué à l’évolution du design automobile. Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé de 11 journalistes spécialisés, représentants des plus influents journaux automobiles au niveau international, dont la revue italienne Auto&Design. Le jury a décerné au Ferrari Purosangue le premier prix dans la catégorie Production Cars, pour les raisons suivantes : « des proportions extraordinaires pour une voiture à roues hautes qui semble plus compacte qu’elle ne l’est réellement. L’accès et le confort sont au sommet de la catégorie, grâce notamment à un système de portes élaboré et esthétiquement fascinant. La Ferrari se distingue de toutes les voitures haut de gamme de dimensions similaires. »

L’édition 2023 du Car Design Award coïncidait également avec la remise du prix à l’équipe du Centre de style Ferrari, dirigée par Flavio Manzoni, qui l’a emporté dans la catégorie Brand Design Language. Cette reconnaissance est destinée à souligner l’activité de l’équipe de designers qui a le mieux travaillé sur la cohérence et la transversalité du langage formel de la marque sur l’ensemble de la gamme de produits.

Flavio Manzoni, directeur du design Ferrari, a commenté : « L’importance internationale du prix décerné aujourd’hui au Centre de style Ferrari est un encouragement à ne jamais cesser de rechercher de nouveaux stimulants créatifs, ce qui alimente encore davantage la passion de tous les membres de l’équipe. »

FERRARI PUROSANGUE

Le Ferrari Purosangue crée un nouveau segment où la Maison de Maranello ouvre des scénarios inédits. Grâce à son architecture moderne, il s’agit d’une voiture polyvalente qui allie un confort sans précédent aux performances et aux émotions de conduite propres à toute Ferrari. L’architecture de l’automobile correspond parfaitement à la définition de « Purosangue » (Pur-sang) : l’extérieur svelte et athlétique, qui la distingue des voitures à quatre portes et quatre places du marché, se marie à un habitacle luxueux, confortable et très spacieux. C’est une voiture très agile et nerveuse, mais c’est aussi la première Ferrari à quatre places, dont l’espace garantit un confort exceptionnel à tous les passagers.