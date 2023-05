La Ferrari Purosangue et la Ferrari Vision Gran Turismo sacrées Red Dot: Best of The Best 2023

Pour la première fois dans l’histoire des éminents Red Dot Awards, Ferrari remporte la plus haute distinction dans deux catégories distinctes. Le jury a en effet élu la Ferrari Purosangue Red Dot: Best of the Best dans la catégorie Product Design et la Ferrari Vision Gran Turismo dans la catégorie Innovative Products. Un autre Red Dot Award a en outre été attribué à la 296 GTS, le premier Spider de Maranello propulsé par un moteur V6 hybride rechargeable.

Connu comme l’un des prix les plus importants et les plus prestigieux du secteur du design industriel, le Red Dot Award salue l’excellence et l’innovation dans l’œuvre des grands designers du monde. Depuis 1955, ces récompenses sont décernées lors d’une cérémonie spéciale, organisée cette année à Essen en Allemagne le 19 juin.

Entre 2015 et 2023, Ferrari s’est vu remettre pas moins de 26 Red Dot Awards, un record qu’aucune autre marque automobile n’a su égaler au cours des 69 ans d’existence de ce prix. À chacune des neuf éditions précédentes, le jury a immanquablement gratifié des voitures de la marque au cheval cabré du très convoité Red Dot: Best of the Best, la plus haute distinction. Après la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino, la Monza SP1, la SF90 Stradale et la Ferrari Daytona SP3, c’est au tour cette année de la Ferrari Purosangue et de la Ferrari Vision Gran Turismo d’être mises à l’honneur pour leurs sublimes courbes.

Cette reconnaissance souligne une fois encore toute la valeur du travail du Ferrari Styling Centre. Dirigé par Flavio Manzoni, ce centre conçoit en effet des solutions contemporaines qui, non contentes d’optimiser les voitures de Maranello, les rendent aussi tout à fait uniques sans jamais compromettre la relation symbiotique entre la forme et la fonction qui fait l’ADN de Ferrari.





FERRARI PUROSANGUE

La Ferrari Purosangue crée un tout nouveau segment et permet à Maranello de s’ouvrir à de nouveaux possibles jusque-là inexplorés. Grâce à son architecture moderne, cette voiture polyvalente allie en toute simplicité confort inégalé et sensations de conduite propres à toutes les Ferrari. Le nom « Purosangue » (« pur-sang » en italien) résume à la perfection toute l’architecture de ce modèle : ses extérieurs sportifs profilés ont un style radicalement différent des autres quatre portes à quatre places du marché et se marient harmonieusement à son luxueux habitacle aussi spacieux que confortable. Remarquablement rapide et souple, la Purosangue est aussi la première Ferrari à quatre portes dotée des volumes nécessaires pour offrir à tous ses occupants une expérience de confort exceptionnelle.





FERRARI VISION GRAN TURISMO

Côté design, la Ferrari Vision Gran Turismo s’articule autour d’une idée majeure : créer une forme aérodynamique tout en géométrie, en angles et en arêtes dissimulant des surfaces typiquement organiques. Cette juxtaposition offre un contraste audacieusement disruptif, où la plasticité sculpturale des surfaces externes et internes se mêle à la rigueur géométrique des lignes, générant un véhicule à la personnalité immédiatement reconnaissable. L’architecture de ce modèle repose sur un concept aérodynamique centré sur deux imposants canaux latéraux brevetés par Ferrari, qui redirigent le flux d’air du soubassement avant autour de l’habitacle et au-dessus des larges prises d’air latérales.