F50 legacy tour 2025: un voyage en Toscane pour célébrer les 30 ans de la naissance d’une icone
Maranello 05 mai 2025
30 ans après la présentation de la F50, qui a eu lieu le 9 mars 1995 au Salon de l'Automobile de Genève, le constructeur de Maranello organise le F50 Legacy Tour 2025, un événement exclusif célébrant le 30e anniversaire d'une authentique légende. À partir de demain et jusqu'au 10 mai 2025, les propriétaires de la célèbre supercar V12 de Ferrari pourront vivre l'expérience unique de conduire leur voiture à travers la Toscane, une région réputée pour son art, sa culture, ses routes sinueuses et ses panoramas à couper le souffle.
Cet événement dédié à la F50 est la troisième édition du Legacy Tour, après la première itération organisée en 2023 pour célébrer la F40, et la deuxième en 2024 en hommage à la GTO, la toute première supercar lancée par Ferrari.
Le Legacy Tour 2025 partira demain de Saturnia en Toscane et suivra un itinéraire à travers la région de la Maremme, les collines autour de Sienne et les Apennins toscano-émiliens. Les F50 seront ensuite accueillies à l'usine Ferrari de Maranello, où elles seront d'abord exposées à l'intérieur de l'usine, puis défileront sur le circuit de Fiorano, clôturant ainsi le F50 Legacy Tour 2025.
Cette édition du tour est également l'occasion de présenter le nouveau pneu collection Pirelli P Zero Corsa System créé spécifiquement pour la F50, proposé dans les dimensions 245/35 R18 (avant) et 335/30 R18 (arrière). Ces pneus, mis à la disposition des clients participants et personnalisés avec l'inscription « Ferrari F50 Legacy Tour 2025 » sur le flanc, ont été développés sur le circuit de Fiorano afin de préserver la maniabilité et le plaisir de conduite d'origine de la voiture. Ils rejoignent la gamme de pneus spécifiques créés par Pirelli pour tous les autres modèles de supercars du Cheval Cabré.
F50
Présentée au salon de l'automobile de Genève en 1995 pour célébrer le cinquantième anniversaire de Ferrari avec deux ans d'avance, la F50 incarne l'esprit extrême de Ferrari dans les années 1990. C'est la première supercar portant l'insigne du cheval cabré propulsée par un V12 atmosphérique. Il s'agissait d'un moteur directement dérivé de la Formule 1, installé en position longitudinale à l'arrière dans un châssis monocoque entièrement construit en fibre de carbone. Cette voiture représentait l'apogée du transfert technologique de la première catégorie de sport automobile de l'époque. Le moteur, doté de cinq soupapes par cylindre, était un véritable élément de contrainte du châssis ; la voiture elle-même faisait largement appel à une aérodynamique avancée et était équipée d'un système de suspension avec des amortisseurs à tige de poussée montés horizontalement. La F50 était également équipée d'un toit Targa amovible pour offrir une expérience de conduite plus proche de celle d'une voiture de course, une caractéristique également accentuée par l'absence d'ABS et de direction assistée. 349 exemplaires ont été construits, un nombre choisi parce qu'il était « inférieur à la demande du marché auquel il était destiné ».
P ZERO CORSA SYSTEM
Pour les F50 engagés au Legacy Tour 2025, Pirelli a créé une nouvelle version dédiée de son pneu P Zero Corsa System avec le logo « Ferrari F50 - Legacy Tour 2025 » embossé sur le flanc, un degré de personnalisation jamais vu auparavant sur un pneu Pirelli. Le pneu, disponible dans les dimensions 245/35 R18 et 335/30 R18 respectivement pour les roues avant et arrière, fait partie de la ligne Collezione de la marque dédiée à certains des classiques anciens et récents les plus emblématiques de l'histoire.
Créé par Pirelli au début des années 2000 pour être la version la plus performante de sa gamme routière, le pneu P Zero Corsa System possède une structure spécialement conçue qui lui confère une stabilité extraordinaire à grande vitesse et dans les virages, ce qui le rend également adapté à une utilisation sur circuit. Ce pneu présente deux dessins de bande de roulement différents, avec un dessin directionnel pour les roues avant et un dessin asymétrique pour les roues arrière, qui contribuent à minimiser l'aquaplaning. Ce pneu garantit les mêmes performances sportives que le pneu de l'époque, mais avec une sécurité et une fiabilité encore plus grandes grâce à l'utilisation de composés modernes.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR
Type 65° V12 – Longitudinale en position centrale arrière
Cylindrée totale 4698.50 cm3
Alésage et course 85 mm x 69 mm
Puissance maximale 382 kW (520 ch) à 8500 tr/min
Couple maximal 471 Nm à 6500 tr/min
Taux de compression 11.3:1
Puissance spécifique 111 hp/l
POIDS ET DIMENSIONS
Longueur 4480 mm
Largeur 1986 mm
Hauteur 1120 mm
Empattement 2580 mm
Voie avant 1620 mm
Voie arrière 1602 mm
Poids à sec 1230 kg
Capacité du réservoir 105 litres
PNEUS ET JANTES
Avant 245/35 ZR 18
Arrière 335/30 ZR 18
TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES
Boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses, embrayage double disques
PERFORMANCE
Vitesse maximale 325 km/h
0-100 km/h 3.87 s
0-1000 m 21.7 s