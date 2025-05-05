F50 legacy tour 2025: un voyage en Toscane pour célébrer les 30 ans de la naissance d’une icone

Maranello 05 mai 2025

30 ans après la présentation de la F50, qui a eu lieu le 9 mars 1995 au Salon de l'Automobile de Genève, le constructeur de Maranello organise le F50 Legacy Tour 2025, un événement exclusif célébrant le 30e anniversaire d'une authentique légende. À partir de demain et jusqu'au 10 mai 2025, les propriétaires de la célèbre supercar V12 de Ferrari pourront vivre l'expérience unique de conduire leur voiture à travers la Toscane, une région réputée pour son art, sa culture, ses routes sinueuses et ses panoramas à couper le souffle.

Cet événement dédié à la F50 est la troisième édition du Legacy Tour, après la première itération organisée en 2023 pour célébrer la F40, et la deuxième en 2024 en hommage à la GTO, la toute première supercar lancée par Ferrari.

Le Legacy Tour 2025 partira demain de Saturnia en Toscane et suivra un itinéraire à travers la région de la Maremme, les collines autour de Sienne et les Apennins toscano-émiliens. Les F50 seront ensuite accueillies à l'usine Ferrari de Maranello, où elles seront d'abord exposées à l'intérieur de l'usine, puis défileront sur le circuit de Fiorano, clôturant ainsi le F50 Legacy Tour 2025.

Cette édition du tour est également l'occasion de présenter le nouveau pneu collection Pirelli P Zero Corsa System créé spécifiquement pour la F50, proposé dans les dimensions 245/35 R18 (avant) et 335/30 R18 (arrière). Ces pneus, mis à la disposition des clients participants et personnalisés avec l'inscription « Ferrari F50 Legacy Tour 2025 » sur le flanc, ont été développés sur le circuit de Fiorano afin de préserver la maniabilité et le plaisir de conduite d'origine de la voiture. Ils rejoignent la gamme de pneus spécifiques créés par Pirelli pour tous les autres modèles de supercars du Cheval Cabré.