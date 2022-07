Expérience Ferrari Roma en Europe

Au cours des mois de mai et juin, les clients et les amateurs de Ferrari ont eu l'occasion de découvrir la Ferrari Roma lors d’essais exclusifs dans les lieux les plus fascinants d'Europe, comme Budapest, Prague, Gdańsk et les paysages époustouflants de la Suisse.L'expérience qui s’est déroulée sur deux jours a commencé par une présentation de la Ferrari Roma, de ses détails de style et de conception, et a été suivie d'un « test drive » sur route pour tester sa versatilité, son confort et son extraordinaire maniabilité.Avec son design intemporel caractéristique, son raffinement, sa maniabilité et ses performances exceptionnelles, la Ferrari Roma a été admirée dans toute son élégance.Contactez votre concessionnaire Ferrari officiel pour plus d'informations sur Ferrari Roma et les activités de conduite Ferrari.