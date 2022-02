L'année 2022 vient juste de commencer et les moteurs chauffent déjà pour la nouvelle saison de Ferrari Driving Activities.

Les expériences de conduite Ferrari conçues pour répondre aux besoins de tous les Ferraristi offrent, cette année encore, la synthèse parfaite entre adrénaline, passion et luxe extrême.

Pour les propriétaires de 488 Challenge et 488 Challenge Evo, le Passione Ferrari Club Challenge est l’expérience exclusive sur piste. Plus qu'une compétition traditionnelle, ce programme permet aux pilotes de mesurer et de battre leur meilleur temps personnel en se concentrant sur le temps par tour. Un événement de conduite d'adrénaline pure sur les circuits parmi les plus légendaires d'Europe.



Nouveautés pour 2022 est l'étape de conduite sur glace des 23-24 et 25-26 février, le Club Challenge se déroulera, en effet, dans un cadre incroyable : le Lapland Ice Driving, un lac gelé de 1 200 hectares en Laponie suédoise qui accueille les reconstitutions de 14 circuits parmi les plus légendaires de la F1.

Le calendrier du Passione Ferrari Club Challenge poursuivra son cours en passant par les circuits les plus importants d’Europe : Portimao, Le Castellet, Budapest, Hockenheim, Silverstone et Mugello.

Les activités continuent avec Passione Ferrari le programme officiel d'événements sur circuit pour les propriétaires de Ferrari : l'occasion idéale de vivre une expérience de conduite exclusive sur les plus beaux circuits au volant de votre propre Ferrari. Préparez-vous à vous plonger dans l'atmosphère conviviale des courses pendant deux jours de sessions gratuites dans le contexte passionnant du Ferrari Challenge, le plus célèbre des championnats de voitures monomarque Ferrari qui accueille les événements Passione Ferrari. Pour les amateurs d'aventures mémorables dans un monde d'exclusivité et de luxe, Ferrari propose le Ferrari Tour: une série d'événements de conduite, combinant la liberté de la route et le frisson de la piste, créés pour permettre aux Ferraristi de partager des moments uniques dans des lieux magnifiques ou de libérer leur esprit sportif sur les routes et les circuits parmi les plus emblématiques d'Europe. L’étape d’Ibiza (30 septembre – 2 octobre) est la nouveauté 2022 : une tournée dédiée à un public féminin, une occasion de découvrir d'une manière vraiment unique le cœur battant de cette magnifique île baignée de soleil.

Les Activités de Conduite Ferrari sont l'occasion idéale de découvrir tout l'univers Ferrari dans le cadre d’un calendrier d'événements inoubliables, parfaits pour partager votre passion et vous immerger au cœur de la Communauté.

Toutes les activités présentées sont disponibles en Europe et sont uniquement accessibles en contactant les concessionnaires officiels européens de Ferrari.