Deuxième manche au Castellet pour le Passione Ferrari Club Challenge

Place au prochain rendez-vous avec le Passione Ferrari Club Challenge, la journée de pure adrénaline sur circuit réservée aux propriétaires de 488 Challenge et 488 Challenge EVO qui se défient dans une impressionnante épreuve contre la montre pour s'accaparer le meilleur temps au tour.

Au mois de mai, le championnat a débarqué sur le circuit français Paul Ricard du Castellet, l'un des plus célèbres circuits de course d'Europe, où se trouve le « virage de Signes », l'un des plus rapides où les monoplaces de F1 roulent à plus de 340 km/h sur la ligne droite du Mistral (1,8 km).

Originaires des quatre coins de l'Europe, les 56 pilotes ont pu améliorer leurs performances de conduite et vivre une journée sous le signe de la passion Ferrari, avec d'intéressantes activités aussi en dehors du circuit.

Après l'étape du Catellet, le Passione Ferrari Club Challenge se déplacera en Hongrie pour la troisième manche de la saison qui aura lieu le 16 juin sur le circuit Hungaroring de Budapest.