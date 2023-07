À Spielberg, 4,3 km d’amusement et de defi, chrono en main

15 équipes, 34 voitures et 42 pilotes ont rendu cette étape exceptionnelle : un mélange d’adrénaline sur la piste et de compétition saine, sans oublier le divertissement et les activités d’animation pour toute la communauté.

Au volant de leur Ferrari 488 Challenge et 488 Challenge EVO, les participants se sont succédés sur la piste, alternant les tours d’essai et les défis au chronomètre sur les quelque 4,3 kilomètres que compte le circuit, en mettant leur voiture sous pression sur les virages contraignants et les longues lignes droites. Le tout sous la supervision et avec l’aide et la formation de vrais pilotes professionnels mis à disposition par le Cheval cabré.

Le plein d’émotions que seuls les conducteurs d’une Ferrari peuvent éprouver.

Pour tous les Ferraristes passionnés, nombreux ont également été les moments de détente dans l’espace Hospitality du Passione Ferrari Club Challenge : des occasions uniques pour renforcer l'esprit de groupe, se confronter, mais aussi partager passions et divertissements.

Après l’étape de Spielberg, le quatrième rendez-vous de la saison se tiendra au Portugal, les 12 et 13 juillet, sur le circuit historique d’Estoril.

Découvrez toutes les autres étapes, les approfondissements et les autres événements du Passione Ferrari Club Challenge 2023 en visitant notre site Ferrari.com