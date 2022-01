Activités de Conduite Ferrari : Une saison riche en souvenirs !

La fantastique saison européenne des Activités de Conduite Ferrari vient de s’achever

En 2021, les clients Ferrari ont pu conduire sur les circuits les plus renommés et les plus belles routes d’Europe en ressentant à chaque étape adrénaline, liberté et émotions fortes dans des cadres magnifiques parfaitement contrôlés et protégés, dans le pur esprit Ferrari.

Les Ferrari Tour ont permis aux participants de s’immerger dans un monde d’exclusivité et de luxe dans des endroits magnifiques en conduisant sur certaines des routes les plus fascinantes d’Europe alors que Passione Ferrari et Passione Ferrari Club Challenge les ont conduits à libérer leur esprit de compétition sur les circuits les plus emblématiques.



C’était l’occasion idéale de vivre le monde Ferrari grâce à divers événements inoubliables, et pour partager une passion commune et s’immerger dans la communauté Ferrari.



Nous remercions chaleureusement tous les passionnés Ferrari qui ont partagé cette saison d’expériences avec nous, et chauffons déjà nos moteurs pour la prochaine saison !



Découvrez le calendrier des Activités de conduite 2022