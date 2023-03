Spa - Circuit de Spa-Francorchamps

Le Circuit de Spa-Francorchamps est un circuit de course automobile situé à Stavelot, en Belgique. Également appelé Spa, il reçoit le Grand Prix de Formule Un de Belgique, les 24 heures de Spa et la course d’endurance de Spa de 1000km. Régulièrement élu comme le circuit préféré des plus grands pilotes mondiaux, le circuit de Spa-Francorchamps fait partie des circuits de sport motorisé légendaires, comme Le Mans, Indianapolis et Monaco. Sur un peu plus de 7 km (4,35 miles), ce circuit époustouflant comprend la légendaire chicane Eau rouge et constitue la piste la plus longue du championnat du monde de F1 ; il mérite bien son appellation de « plus beau circuit du monde ».