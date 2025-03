Parcours routier panoramique

Visite et pause café à la Bodega Berroja

Nichée au cœur de la réserve de biosphère d’Urdaibai, la Bodega Berroja est un sanctuaire où la nature et la tradition vinicole coexistent en parfaite harmonie. Depuis plus de 30 ans, ce domaine familial se consacre à la production des vins Txakoli exceptionnels, illustrant ainsi le lien profond entre la terre et ses habitants.

Parcours routier panoramique

L’Azurmendi vous offrira une expérience gastronomique extraordinaire qui mêle harmonieusement l’excellence culinaire, la durabilité et l’innovation. Sous la houlette du chef Eneko Atxa, ce restaurant trois étoiles Michelin vous proposera bien plus qu’un simple repas. Vous explorerez les différentes étapes du menu dégustation et découvrirez les histoires complexes que renferme chaque plat, préparé avec les meilleurs ingrédients locaux. Situé dans un bâtiment bioclimatique unique, l’Azurmendi propose une expérience culinaire exclusive.

Parcours routier panoramique

Détente et temps libre à l’Hôtel Palacio Arriluce

Dîner Ferrari Tour

Dégustez les saveurs authentiques de la côte basque, réputée pour ses plats traditionnels préparés à partir d’ingrédients frais et locaux. Des fruits de mer les plus raffinés aux spécialités basques classiques, chaque repas est une ode au riche patrimoine culinaire de la région.