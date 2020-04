La 365 P constituait l’exception à la règle des 4 litres pour les véhicules issus des ateliers officiels. En effet, elle a été conçue pour les équipes des concessionnaires, et sa puissance de sortie réduite était compensée par une cylindrée plus importante et une plus grande simplicité de construction, avantage qu’il convenait de ne pas sous-estimer car l’entretien des véhicules avait lieu en dehors du service des courses de l’usine. Le moteur était doté d’un seul arbre à cames en tête par rangée de cylindres et d’un système d’allumage à une seule bougie, mais le châssis de ce modèle était identique à celui de la P2.