Hockenheimring

La ville allemande de Hockenheim est devenue synonyme de course automobile en raison de son célèbre circuit qui, auparavant, filait dans la forêt à très haute vitesse et est aujourd'hui un circuit de course moderne.

L'histoire du circuit date de 1930, mais en 2011, un projet de rénovation d'une valeur de 62 millions d'euros est approuvé pour le Hockenheim Ring qui reçoit ainsi d'impressionnantes nouvelles tribunes pouvant accueillir 120 000 personnes. Le circuit est beaucoup plus court puisque la longue ligne droite entrecoupant la forêt est raccourcie en faveur de virages plus serrés. La configuration moderne a 4,57 km de long et compte 17 virages.