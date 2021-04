Préparez-vous à vous immerger dans la communauté des courses automobiles durant les deux jours d'ouverture des stands. Les sessions sont réservées aux membres de Passione Ferrari, et permettent aux conducteurs d'affiner leurs compétences en matière de conduite sur circuit et de profiter de leur Ferrari dans le cadre exclusif et sécurisé des circuits de course professionnels. Ce sera l'occasion idéale d'améliorer vos compétences de conduite aux côtés des instructeurs professionnels Ferrari, disponibles pour un coaching individuel.

Contactez votre concessionnaire Ferrari officiel pour plus d'informations et pour réserver.