MyFerrari Connect

Nous recueillons des informations sur un certain nombre de paramètres des unités de commande qui nous permettent de mieux comprendre le profil d’utilisation de votre Ferrari, notamment : numéro de châssis, kilométrage parcouru, vitesse, informations sur la gestion et l’utilisation de la batterie, historique des recharges de la batterie, fonctionnement du câblage électrique, informations sur la version du logiciel, données sur le système d’infodivertissement, historique de l’entretien du véhicule, marque, modèle, année, calendrier de l’entretien programmé, niveau de carburant, pression des pneus, données sur les émissions et la consommation d’énergie. Ces données pourront servir à améliorer nos voitures et développer de de futurs modèles. De même, nous partagerons en temps réel avec votre concessionnaire uniquement les paramètres nécessaires à l’entretien et à l’assistance de votre Ferrari, dans le but d’améliorer notre service.