DANIEL MARIN

Chers propriétaires de Ferrari, le Ferrari Owners Club of Morocco (Club Ferrari Maroc) est un nouveau club de Ferraristes fondé fin 2008. Le club est déjà très actif car il organise environ 5 à 6 événements par an. Nous avons la chance de vivre dans un pays fantastique doté d'un climat exceptionnel et d'un réseau autoroutier fraîchement sorti de terre.

Le Maroc n'est qu'à 15 km de l'Europe (Espagne). Si vous voulez nous rejoindre avec votre Ferrari, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Nous avons déjà organisé un rassemblement qui a connu beaucoup de succès au Maroc, en association avec le plus ancien Ferrari Owners Club du monde, le Club Ferrari France. Nous invitons les Ferrari Owners Clubs du monde entier souhaitant organiser un événement au Maroc à nous contacter afin de partager notre passion avec leurs membres et leur organiser un excellent séjour dans notre pays.

Cordialement