Le Ferrari Challenge est le plus prestigieux et le plus ancien championnat de voitures monomarques au monde depuis sa création en 1993. Aujourd’hui, il est organisé en challenges continentaux : l’Europe et l’Amérique du Nord, rejoints par le Royaume-Uni et le Japan Challenge.





AU COURS DE L’ÉVÉNEMENT

Chaque Ferrari Challenge s’articule en quatre catégories principales : Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell et Coppa Shell Am. Chaque course compte quatre vainqueurs, un dans chaque catégorie.