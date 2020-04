Ferrari devait absolument augmenter ses ventes et réduire ses coûts de production. Le prototype de la Dino 196 S existant déjà, Ferrari disposait d’une excellente opportunité pour concevoir une routière à relativement petite cylindrée qui, pour la première fois dans l’histoire de la firme, pouvait être construite sur une ligne d’assemblage. Pininfarina a proposé des lignes classiques et élégantes, et le V6 Fiat a été conçu par Ferrari pour une installation transversale centrale.