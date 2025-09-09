Le moteur thermique de la 849 Testarossa Spider est la toute dernière évolution du V8 biturbo multi-récompensé de Ferrari : il délivre 830 ch, soit 50 ch de plus que la SF90 Spider, avec une puissance spécifique de 208 ch/l. La cylindrée reste inchangée, mais l’ensemble des composants a été entièrement revu.
MOTEURS ÉLECTRIQUES ET SYSTÈME HYBRIDE
La 849 Testarossa Spider adopte une architecture hybride rechargeable, dérivée de la SF90 Spider, combinant le moteur thermique V8 à trois moteurs électriques capables de délivrer une puissance totale de 220 ch. Deux d’entre eux sont situés sur le train avant et constituent le système RAC-e (electronic cornering set-up regulator), qui permet au système 4RM et à la vectorisation du couple de maximiser la traction et l’efficacité en sortie de virage. Le troisième, positionné sur le train arrière, est appelé le MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) et découle directement de l’expérience inégalée de la Scuderia en Formule 1.
SONORITÉ DU MOTEUR
La sonorité perçue dans l’habitacle de la nouvelle 849 Testarossa Spider est puissante et enivrante.
La voiture inaugure une nouvelle dimension acoustique : la nouvelle stratégie de passage des rapports, héritée de la SF90 XX Stradale, a été révisée afin de générer un son encore plus excitant lors des passages de rapports ainsi qu’en conduite sportive.
V8
MOTEUR
<2.3 s
0-100 KM/H
208 ch/l
PUISSANCE SPÉCIFIQUE
1050 ch
PUISSANCE MAXIMALE
DÉPASSERTOUTESLESLIMITES
La 849 Testarossa Spider surpasse les performances déjà inégalées de la SF90 Spider, tout en préservant l’intensité des sensations de conduite.
LAFERRARILAPLUSAUDACIEUSEJAMAISPRODUITE
Les solutions racing, historiques et contemporaines, ont permis d’optimiser significativement les performances thermiques et d’accroître l’appui aérodynamique de la 849 Testarossa Spider.
TOURNÉEVERSL’AVENIR
Des lignes uniques et intemporelles inspirées des Prototypes Sports des années 1970.
TOITRIGIDERÉTRACTABLE(RHT)
Grâce au toit rigide rétractable (RHT), la 849 Testarossa Spider permet au conducteur d’ouvrir ou de fermer le toit en seulement 14 secondes, même en roulant jusqu’à 45 km/h.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La Ferrari 849 Testarossa Spider affiche le meilleur rapport poids/puissance jamais atteint par un modèle spider de la gamme.