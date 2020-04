Ce véhicule présente un design inédit mis au point par Pininfarina. La firme devait en effet concevoir une 2+2 rapide, svelte, élégante et équipée du V12 classique tout en créant une rupture avec les lignes plus classiques de la 365 GT 2+2 de 1967 et en offrant davantage d’espace à l’arrière que l’héritière de cette dernière, la GTC4 de 1970. Ce nouveau design a marqué le début d’un nouveau style inattendu, qui s’est prolongé dans les gammes 400 et 412, avant de s’éteindre en 1989.