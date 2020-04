Les différents modèles de la série P ont été développés entre 1964 et 1968. La première évolution datait de 1965, avec l’arrivée de la 275 P2 en parallèle de la 330 P2. Ces deux modèles étaient tout à fait identiques, la 330 P2 disposant seulement d’une cylindrée plus importante. Grâce à Parkes et Guichet, ce modèle a réalisé des débuts fracassants à Monza, loin devant sa consœur plus puissante confiée aux mains de Surtees et Scarfiotti. Les pilotes de l’équipe officielle de Ferrari ont toujours utilisé des modèles d’avant-garde et ont mené de grandes batailles contre leurs rivaux.