La 250 Monza était équipée du V12 de la 250 MM, monté dans le châssis haute performance de la 750 Monza. La boîte de vitesses était placée à l’arrière pour une meilleure répartition du poids et l’essieu arrière De Dion s’est révélé particulièrement efficace. Scaglietti et Pinin Farina ont fabriqué quatre carrosseries de barchetta différentes. Le modèle a débuté sa carrière par une victoire aux 12 Heures de Hyères en 1954, piloté par Maurice Trintignant et Luigi Piotti.