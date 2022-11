L’événement inclut six heures sur piste et le pack complet d’accueil pour le conducteur et la personne non-conductrice de son choix (ou deux conducteurs) – y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et les cocktails en début de soirée. L’adhésion inclut un ensemble personnalisé d’équipement de course – combinaison, bottes, gants, casque personnalisé, sous-vêtements de protection et un dispositif de support de la tête et du cou.





Programme de la journée:

• Accréditation : à partir de 07:30

• Briefing pour les conducteurs : 8:30 - 9:00

• Reconnaissance du circuit : 09:00 -09:20

• Session de conduite 1 (3 heures) : 09:30 - 12:30

• Déjeuner dans le salon de réception : 13:00 – 14:00

• Photo de groupe : 14:00 - 15:00

• Session de conduite 2 (3 heures) : 14:00 – 17:00

• Apéritif de clôture et remise des prix : 17:30 - 19:00





*Les horaires sont suceptibles de changer