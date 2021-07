THE PRESIDENT WELCOME

PATRICE SILVERIO

2019 a été l’année de notre 35ème anniversaire mais aussi une année de transition pour notre club. Ainsi après presque 20 ans de présidence, Alex Bochet a décidé que le moment était propice d’apporter un nouveau souffle à notre club, tant au niveau de la présidence et que de son conseil d’administration.



En tant que successeur désigné par notre club, ce n’est pas sans émotions et une certaine fierté que j’ai repris la suite d’Alex Bochet pour qui j’ai un profond respect et qui a su, tout au long de ces deux dernières décennies, faire évoluer ce cercle d’enthousiastes de la première heure pour en faire un acteur important, actif et surtout reconnu sur la scène des Ferrari Owners Club européens.



Je souhaite par la présente encore une fois saluer tous ses mérites, sans oublier aussi l’engagement passionné de tous les autres présidents honoraires et prédécesseurs du conseil d’administration, ainsi que les membres fondateurs de la première heure en 1984 qui ont tous contribué à faire du club ce qu’il est aujourd’hui !



Avec le nouveau comité élu début 2019, nous entamons maintenant une nouvelle page de l’histoire de notre club, avec un seul but : continuer à offrir un cadre de rencontres et d’échanges ouverts à tous en tant qu’amis et dans un respect mutuel, pour se retrouver, s’échanger, partager une passion commune et des moments d’exceptions, entre passionnés mais aussi simples amateurs de belles mécaniques.



C’est au quotidien, avec nos membres et passionnés, que nous pratiquons notre mandat ! Outre notre mission historique de gardien du glorieux passé de la marque, nous faisons simple et incarnons deux mots – plus rares: UTILITE et PLAISIR. Ensemble avec mes amis du comité, nous sommes UTILES parce que, comme nos prédécesseurs tout au long de ces 35 dernières années, nous exerçons notre devoir d’ambassadeur au service de la marque Ferrari, mais surtout et avant tout au service de nos membres et de notre passion commune.



A cela se rajoute que l'exercice de notre mandat rime avec PLAISIR – le vôtre, le nôtre et celui de la maison mère Ferrari – parce que nous partageons tous la même passion autour de la marque Ferrari, en gardant en tête le leitmotiv d’Enzo Ferrari : « Se lo puoi sognare, lo puoi fare ».



Nous espérons pouvoir partager notre vision et notre dynamique avec vous les membres ou futurs passionnés, mais aussi avec d’autres clubs liés à la marque aussi bien de la « grande région » que plus loin, leurs membres seront toujours les bienvenus à nos évènements !



Je me vois donc confié une charge et une responsabilité des plus importantes. Je souhaite vous en remercier et ensemble avec le comité nous porterons, soyez en certain, tous nos efforts à satisfaire au mieux vos attentes et à représenter dignement notre club en tous lieux et en toute circonstance.



Forza Ferrari



Patrice SILVERIO