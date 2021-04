Nouvelle Edition Limitée Ferrari V12

La dernière évolution du légendaire moteur V12 à 65° de Maranello est incontestablement la caractéristique la plus frappante de cette voiture. Avec ses 830 ch, la puissance du V12 est la plus élevée de tous les moteurs de voiture de route Ferrari. Son régime à 9 500 tr/min est une fois encore le plus élevé de toutes les Ferrari ICE. L’utilisation de matériaux ultra-technologiques, la refonte de nombreux composants clés du moteur, un nouveau mécanisme de distribution des soupapes et un nouveau système d’échappement ne sont que quelques-unes des solutions techniques qui permettent au plus noble des moteurs Ferrari de fournir des niveaux de performance sans précédent.