Les Ferrari Monza SP1 et SP2 sont les pionnières d’un nouveau concept, connu sous le nom d’« Icona » (Icône). Ce concept se base sur les voitures les plus emblématiques de son histoire pour créer un nouveau segment de séries limitées spéciales pour clients et collectionneurs. Le but est d’utiliser une esthétique moderne pour réinterpréter un style intemporel, avec des composants technologiquement avancés et les performances les plus élevées possible grâce à une innovation permanente.