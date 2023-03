Paysages harmonieux et art de renommée mondiale

Cette année, vous pourrez prendre part à un Ferrari Tour très spécial, conçu pour créer plus de relations entre les passionnés de Ferrari.





Il se tiendra au cœur de la péninsule italienne, où un convoi de 50 Ferrari serpentera à travers la Toscane. Berceau de la langue et de la culture italiennes, cette région offre une grande variété de paysages somptueux : des châteaux médiévaux aux vignes et oliviers verdoyants qui caractérisent la plus idyllique des campagnes.





Lancée cette année, grâce à un ensemble d'expériences prestigieuses, elle proposera à nos invités un accès sans précédent à des lieux exclusifs et des événements de gala sur mesure pour ce Tour.