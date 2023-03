Déjeuner de bienvenue à Masseria Trapanà

Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer ce tour que dans une authentique Masseria des Pouilles. La Masseria Trapanà, entourée d'hectares d'oliveraies, est une majestueuse forteresse datant du XVIe siècle. Ici, vous aurez l'occasion de goûter à la cuisine locale sous les citronniers parfumés et embrassés par le soleil.

Circuit routier panoramique

Pause-café et expérience artisanale locale à Grottaglie

Pour découvrir le cœur battant d'une région, il faut d'abord bien comprendre ses coutumes les plus anciennes. La ville de Grottaglie, située parmi les basses collines et les ravins calcaires du Nord des Pouilles, est le centre de la céramique de la région depuis le Moyen Âge. Reconnue comme « Ville de la céramique », vous pourrez y admirer cet artisanat dans un voyage entre l'ancien et le moderne. Le musée Casa Vestita et l'atelier Enza Fasano vous permettront de découvrir ces deux facettes et les secrets d'une des plus anciennes traditions des Pouilles.

Circuit routier panoramique

Enregistrement et moment de détente à Borgo Egnazia et Dîner traditionnel des Pouilles à Borgo Egnazia

Pour clôturer la première journée en beauté, vous pourrez déguster un authentique repas des Pouilles avec vos compagnons de route Ferraristes. La soirée vous permettra de plonger dans les traditions uniques de cette région italienne, et de découvrir sa chaleur et son esprit d'accueil au cours d'un voyage coloré, musical et créatif.