Ce modèle est une version décapotable de la Dino 166 P dotée d’un moteur plus puissant. Cette barchetta unique a été conçue spécifiquement pour le Championnat d’Europe de la montagne. Sa puissance et son poids plume ont permis à Ludovico Scarfiotti de remporter quatre étapes et le titre de ce championnat. La 206 S présentée un an plus tard est une évolution directe de la Dino 206 SP.