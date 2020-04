La Challenge Stradale s’inscrit dans la lignée de la 360 Modena et de la 360 Spider en visant à proposer au conducteur des performances que seule une véritable voiture de course destinée à un usage routier peut assurer. Du fait de leur expérience glanée dans le championnat international Ferrari Challenge et les courses GT de la FIA, les techniciens Ferrari ont pu développer des solutions qui font de la Challenge Stradale un véhicule en tous points unique.