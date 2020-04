Am

Ce deuxième modèle a été construit pour le championnat CanAm (d’où son nom). Il était plus puissant que son prédécesseur, le 612 de son nom faisant référence à son moteur 6 l et 12 cylindres. Ce véhicule a été terminé juste à temps pour participer à la dernière course de la saison à Las Vegas. En 1969, il a été représenté à Watkins Glen, où Chris Amon est parvenu à finir troisième derrière les américaines, dont la cylindrée était, comme d’habitude, bien supérieure.