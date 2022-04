Chez Ferrari, le facteur plaisir de conduite est mesuré par cinq indicateurs différents qui sont utilisés pour fixer des objectifs pendant la phase de développement. Le premier facteur est l’accélération latérale qui détermine la réponse aux sollicitations du volant, la réaction rapide de l’essieu arrière aux sollicitations du volant et, par conséquent, la facilité de prise en main. L’accélération longitudinale, en revanche, se résume à la rapidité et à la douceur de la réponse de la pédale d’accélérateur. Le troisième facteur est le passage des vitesses en termes de temps de passage et de sensation de progression cohérente entre les vitesses à chaque changement de vitesse. Le quatrième facteur est le freinage : la sensation de la pédale de frein en termes de course et de réponse. Enfin, le niveau et la qualité du son dans l’habitacle et la progression du son du moteur au fur et à mesure que le régime augmente sont également contrôlés.