Au moins deux prototypes de ce modèle ont été construits en 1965. L’histoire raconte que la carrosserie, créée cette fois encore par Pininfarina, était destinée à la nouvelle berlinetta. Toutefois, Enzo Ferrari a rejeté cette proposition et les véhicules déjà construits ont tout d’abord été stockés dans un coin. Ils ont par la suite été retravaillés et allégés pour être adaptés à la course et ont participé au Targa Florio, aux 1 000 km du Nürburgring et aux 24 heures du Mans en 1965.

Cette dernière course a véritablement été difficile et le modèle de l’écurie Francorchamps, piloté par Willy Mairesse et « Beurlys » (pseudonyme du millionnaire Jean Blaton), a fini troisième au classement global, derrière deux 250 LM. Il a par ailleurs remporté le titre dans la catégorie GT. En 1966, la firme a produit une série commerciale limitée disposant de la même carrosserie que le modèle de production.