La seule Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 produite a été montée sur un châssis n° 0744 (anciennement 312 S, de type 524). Elle était équipée du moteur Tipo 141 doté de deux arbres à cames en tête et utilisé sur la monoplace 412 MI aux 500 Miles de Monzo le 29 juin 1958. Également nommée, à tort, 412 MI, elle a été vendue au représentant de Ferrari en Californie, John Von Neumann, en septembre 1958. Elle a essentiellement couru en Californie. Ses pilotes habituels étaient Phil Hill et Richie Ginther, mais Von Neumann l’a également conduite lui-même à certaines occasions.

