Le nom de la voiture résume parfaitement l'importance de tous les progrès réalisés en termes de performances. La référence au 90e anniversaire de la naissance de la Scuderia Ferrari souligne le lien fort qui a toujours existé entre les voitures Ferrari de piste et de route. En plus d'être une brillante synthèse des technologies les plus avancées développées à Maranello, la SF90 Stradale est la parfaite démonstration de la capacité de Ferrari à transférer immédiatement les connaissances et les compétences acquises en compétition à ses voitures de série.