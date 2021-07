La SF90 Spider possède une architecture hybride rechargeable dans laquelle le moteur thermique est intégré à deux moteurs électriques à l’avant, dotés du système RAC-e (Régulateur d’angle, électrique), et à l’arrière dérivé d'une innovation de la marque italienne pour la Formule 1 et dont il prend le nom, le MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic). La synergie entre le moteur thermique et les moteurs électriques offre un maximum de 1 000 ch et place la SF90 Spider au sommet non seulement de sa catégorie, mais aussi de la gamme issue des usines de Maranello.