Packs

Les membres de Passione Ferrari peuvent acheter les packs pour le samedi, le dimanche ou les deux jours. Ces packs sont valables pour l’acheteur et une personne de son choix.



Les packs incluent:

- accès pour une Ferrari

- accès au parking

- accès au paddock et au salon de réception

- petit-déjeuner

- open bar

- déjeuner-buffet

- sessions de briefing

- sessions d’essais de conduite (3 les samedis, 3 les dimanches)

- accès à la Ferrari Service Clinic (sur rendez-vous uniquement) et autres activités.