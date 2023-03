La piste compte 16 virages, 6 à gauche et 10 à droite : la première partie est particulièrement caractéristique, puisqu’elle ressemble à une grande chicane qui demande un grand savoir-faire technique. L’un des tournants les plus lents est le quatrième, appelé Rio, qui permet aux pilotes de dépasser leur adversaires. À la sortie du cinquième, il faut rester sur la droite du tracé pour se préparer au changement de direction rapide nécessaire pour s’engager dans le sixième virage. Après une petite ligne droite, vous arrivez à La Quercia, idéal pour le dépassement quelle que soit la classe.

Ici, vous pouvez choisir différentes trajectoires : vous pouvez d’abord serrer, puis élargir, ou garder un mouvement légèrement élargi à l’entrée pour vous rapprocher ensuite de la ligne puis profiter de l'accélération jusqu’au virage Tramonto. Il s’agit d’un tronçon unique, qui se prête à différentes techniques de conduite, mais il est essentiel d’appuyer sur l’accélérateur dès que possible car il s’ouvre sur le tournant le plus rapide, le « Curvone ». Juste après, vous entrez dans une séquence (douze et treize) qui mène au Carro (quatorze), où le défi consiste à trouver le juste équilibre entre le freinage et le rythme qui permet de garder une bonne vitesse de sortie pour aborder les deux derniers virages. Il est extrêmement difficile et dangereux de doubler à cet endroit, car si vous choisissez une trajectoire interne vous ne sortirez pas à une vitesse suffisante pour vous lancer sur la ligne droite.