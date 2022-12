L'équipe du Ferrari Club Challenge est ravie de vous inviter à vivre cette expérience de conduite exclusive sur glace, avec des drifts jusqu'à 220 km/h sous l'aurore boréale de la Laponie suédoise.

Cette aventure palpitante de trois jours et trois nuits vous propose plus de 8 heures de conduite sur la glace au volant de la Ferrari 488 Challenge. Venez découvrir cette expérience unique et le forfait all-inclusive pour vous et vos accompagnants.