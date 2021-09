Système de gestion durable ISO 20121

Les événements Passione Ferrari embellissent leur histoire avec une nouvelle distinction, la certification ISO 20121, la norme internationale pour la gestion d’événements durables, attribuée par l’organisme de certification TÜV NORD Italia, le 2 septembre 2021 au circuit de Spa Francorchamps.

Passione Ferrari a d’ailleurs rejoint le Ferrari Challenge Europe, qui s’était distingué avec l’obtention de cette même certification en début d’année. Cette norme s'applique à la conception, à l’organisation et à la réalisation des événements impliqués. Elle est aussi la preuve de l'engagement de Ferrari pour la mise en place d’une gestion responsable, intégrant les cinq principes fondamentaux de la stratégie de développement durable du groupe Ferrari.

Les aspects de l'impact environnemental, social et économique ont été soigneusement analysés, afin d’impliquer et d’influencer toutes les parties concernées (employés, fournisseurs, circuits, conseillés, pilotes, équipe/concessionnaires, invités, médias, sponsors et communautés locales).

La gestion durable des événements comprend, à titre d’exemple, mais sans caractère d’exhaustivité, l’évaluation des aspects suivants :

Tri des déchets et recyclage des matériaux (économie circulaire) ;

Efficacité énergétique ;

Mobilité et logistique ;

Accessibilité aux personnes handicapées ;

Diversité et inclusion ;

Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

Développement des communautés et héritage économique.

À ce jour, la certification ISO 20121 a été accréditée au Passione Ferrari weekend et au Passione Ferrari Club Challenge ayant lieu au circuit de Spa-Francorchamps. L’équipe Ferrari travaille à l’extension de la certification à tous les événements Passione Ferrari.