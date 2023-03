Le rythme léger des palmiers inondés par le soleil

En 1956, une jeune actrice relativement inconnue dénommée Brigitte Bardot posait devant les caméras du film Et Dieu créa la femme, prenant le soleil sur la plage de Pampelonne à Saint Tropez. Sur la charmante riviera française, vous vous sentirez comme si vous étiez entrée sur le set d’un film scintillant des années 50, et vous serez l'actrice principale du second Ferrari Tour Women’s Edition.





Une constellation de villages aux teintes pastelles nichés face à une mer turquoise calme, dans le parfum fruité subtile de la Provence proche, évoquera des moments de joie pure à partager avec les autres Ferraristes.





La célèbre photo d’Alain Delon et Jane Fonda arrivant à Antibes dans leur Ferrari 250 GT California Spider exprime parfaitement l’esprit de ce tour qui, tel un parfum, mélangera les aventures inoubliables et les dîners sophistiqués.