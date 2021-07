Lorsque Ferrari décide de développer un nouveau modèle, le premier défi, le plus difficile aussi, qu'elle doit relever est de repousser encore une fois les limites de ses propres réalisations.

Ce challenge est d'autant plus ardu lorsque la tâche à accomplir consiste à concevoir un nouveau moteur 12 cylindres, le moteur qui a marqué le début de l'histoire glorieuse du Cavalino Rampante en 1947, il y a 70 ans.

À cette occasion, la recherche intensive et le développement axés sur l'exploitation du riche savoir-faire de Ferrari tiré de l'ingénierie développée pour les courses sur piste ont permis de produire la 812 Superfast conçue pour offrir à ses conducteurs des performances de référence à tous les niveaux et l'expérience de conduite la plus intéressante et la plus stimulante possible.