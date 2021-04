Ce prototype a fait ses débuts à Monza en 1954 avec un moteur basé sur le 4 cylindres Type 555, où il a décroché les première et deuxième places. Avec deux arbres à cames en tête et une puissance tout à fait respectable, le groupe moteur développait un couple particulièrement élevé qui rendait la conduite réellement impressionnante. Pratiquement toutes les carrosseries étaient fabriquées par Scaglietti selon un design de Dino Ferrari. La 750 Monza a accroché d’autres victoires à son palmarès, la plus remarquable étant celle du Tourist Trophy en 1954.