Ce modèle est également connu sous le nom de P3/4 et a été utilisé par les équipes de pilotes indépendants de Ferrari : NART, Scuderia Filippinetti, Ecurie Francorchamps et Maranello Concessionaires. Les véhicules étaient des prototypes P3 de la saison 1966, mais dotés de la carrosserie, de la suspension et des jantes alliage de la P4. Le moteur V12 4 litres à deux soupapes par cylindre était identique à celui de l’année précédente, mais il était accompagné de carburateurs Weber en lieu et place du système d’injection.