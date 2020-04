L’évolution de la 275 GTB4 a constitué une étape importante dans l’histoire des véhicules de sport à moteur central très hautes performances. Pour faire honneur aux lignes raffinées et modernes de Pininfarina, un moteur V12 de 4,4 l a été développé. Équipé de six carburateurs à double corps Weber 40 mm et bénéficiant d’une excellente répartition du poids permise par la boîte de vitesses montée à l’arrière, ce véhicule d’un équilibre rare garantissait une expérience de conduite unique. De nombreux fans la connaissent sous son nom officieux de “Daytona”.