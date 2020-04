Évolution de la 330 P2, la P3 disposait d’un nouveau châssis tubulaire en plastique à renfort de verre : le moteur et la boîte de vitesses faisaient partie intégrante de la structure, pour une meilleure rigidité. Comparé à celui utilisé sur la P2, le moteur V12 était presque 30 kg plus léger grâce à des têtes de cylindre revues et un nouveau système d’injection Lucas à la place de l’habituelle batterie de carburateurs Weber. Les plus importantes victoires de ce modèle ont été remportées par Parkes et Scarfiotti à Spa et Surtees et Parkes aux 1 000 km de Monza.