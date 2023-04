Circuit Ricardo Tormo

Le circuit Ricardo Tormo de Valence, inauguré en 1999, est une piste de nouvelle génération qui présente une large voie et peu de possibilités de dépassement. Situé dans une sorte d'amphithéâtre naturel, le circuit de Valence permet au public de suivre les voitures sur la majeure partie du circuit, grâce aux longues tribunes pouvant accueillir plus de 150 000 spectateurs. La piste offre quatre combinaisons différentes, bien que les courses principales se déroulent sur la piste de 4 km, avec ses cinq virages à droite et huit à gauche et 876 m en ligne droite. Valence, similaire à certains égards à Oschersleben, présente une chaussée étroite avec peu de points de passage.